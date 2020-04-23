Ни одна парламентская партия от госфинансирования не отказалась – НАПК

23.04.2020, 12:55, Новости дня

Ни одна из партий, представленных в Верховной Раде, официально не отказывалась от государственного финансирования. Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил агентству “РБК-Украина” в интервью, опубликованном 23 апреля.

Так он прокомментировал информацию об озвученном партией “Слуга народа” намерении отказаться от госфинансирования.

“Ни одна партия к нам не обращалась… До 21 апреля партиям можно было отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады. С этого дня вступил в силу закон, который говорит, что партия может отказаться от финансирования за квартал”, – объяснил Новиков.

11 февраля НАПК распределило парламентским партиям почти 284 млн грн финансирования в 2020 году. Деньги распределялись, исходя из процента набранных на парламентских выборах голосов (пять партий), а также с учетом соблюдения гендерных квот при формировании избирательного списка (партии “Европейская солидарность” и “Голос”). Больше всего выделялось “Слуге народа”, победившей на выборах, – почти 141 млн грн.

26 марта глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко заявил, что его политическая сила направит в стабилизационный фонд по борьбе с коронавирусом деньги, предусмотренные на 2020 год в качестве госфинансирования партии.