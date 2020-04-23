Зеленский назначил нового главу Закарпатской облгосадминистрации

23.04.2020, 12:55, Новости дня

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Петрова. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

“Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации”, – сказано в документе.

Человека с такими инициалами Зеленский уволил 17 апреля с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. На этой должности он работал с 27 августа 2019 года.

Обязанности главы Закарпатской ОГА в последнее время выполнял Алексей Гетманенко.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет главу Львовской ОГА Маркияна Мальского и закарпатского губернатора Игоря Бондаренко. “В этих двух областях мы не увидели никакого результата”, – отметил Зеленский.

Бондаренко сказал, что не понимает, почему президент его уволил.