 

“Кто-то траву поджег, и ветрище!”: в Кемеровской области выгорела половина села

23.04.2020, 12:54, Новости дня

В Ижморском районе Кемеровской области огонь уничтожил 18 домов. Объятое пожаром село тушили более сотни человек и два десятка единиц техники, включая вертолет.

Инцидент попал на видео, снятое очевидцем. "Кто-то траву поджег, и ветрище!" — емко резюмировал мужской голос на опубликованных кадрах.

 

Пожар отнял кров у 36 жителей села Постниково, из которых 13 детей. Губернатор области, по информации сайта Kmvn.ru, заявил, что власти помогут всем, кто лишился дома. В настоящее время их размещают здании школы-интерната, где будут обеспечены питание и спальные места.

По последней информации, от огня никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.



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