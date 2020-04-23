Пятый президент Абхазии вступил в должность

23.04.2020, 12:54, Новости дня

Избранный в ходе голосования 22 марта президент Абхазии Аслан Бжания сегодня официально вступил в должность.

В ходе инаугурации главе государства передали печати с изображением государственного герба республики, штандарт президента, шашку (символ главнокомандующего) и национальный абхазский посох алабаща (символ мудрости и выдержки). Аслан Бжания стал пятым президентом республики после обретения ею независимости. Иностранные гости на церемонии не присутствовали из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Новые президентские выборы в Абхазии состоялись 22 марта 2020 года после того, как Верховный суд республики признал недействительными два тура предыдущих выборов, прошедших в августе и сентябре 2019 года. В ходе нового голосования за Аслана Бжанию проголосовали 56,5% избирателей.