 

Пятый президент Абхазии вступил в должность

23.04.2020, 12:54, Новости дня

Избранный в ходе голосования 22 марта президент Абхазии Аслан Бжания сегодня официально вступил в должность.

В ходе инаугурации главе государства передали печати с изображением государственного герба республики, штандарт президента, шашку (символ главнокомандующего) и национальный абхазский посох алабаща (символ мудрости и выдержки). Аслан Бжания стал пятым президентом республики после обретения ею независимости. Иностранные гости на церемонии не присутствовали из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Новые президентские выборы в Абхазии состоялись 22 марта 2020 года после того, как Верховный суд республики признал недействительными два тура предыдущих выборов, прошедших в августе и сентябре 2019 года. В ходе нового голосования за Аслана Бжанию проголосовали 56,5% избирателей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Расчесывание Лукашенко попало на видео

18.02 / Зеленский заявил о приближении к миру в Донбассе

13.04 / В одном районе Мурманской области ввели режим ЧС из-за коронавируса – заразились строители газового завода

17.03 / “Там маски не помогут”. Главный санитарный врач считает правильной остановку метро в Украине

17.02 / Обновленный хетчбэк Kia Rio замечен на зимних тестах в Швеции

13.02 / Политика: Нужно ли РФ снова ждать от Эрдогана «удара в спину»

27.02 / Daily Mail – штаб Трампа подал в суд на New York Times за клевету

21.04 / Названы возможные сроки открытия европейских границ

10.03 / Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

15.02 / Посты ДПС на Крымском мосту оснащены самым современным оборудованием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска