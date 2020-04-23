Футболисты “Енисея” согласились на сокращение зарплаты на 10%

23.04.2020, 12:54, Новости дня

Футболисты и руководство красноярского "Енисея" пошли на сокращение заработной платы на 10% в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, об этом сообщил директор клуба Алексей Ивахов.

"В условиях, когда временно приостановлены тренировки и соревнования, когда региональный бюджет сосредоточен на поддержке социальных направлений, мы хотим со своей стороны оказать посильную помощь, – приводит слова Ивахова пресс-служба ФНЛ. – Чтобы поддержать "Енисей" в это непростое для всех время мы предложили пойти на уменьшение заработной платы. Здорово, что нас поняли. Подчеркну – решение это взвешенное, осознанное и добровольное. Еще раз благодарю ребят за понимание ситуации и отклик".

Таким образом, "Енисей" стал пятым клубом первенства Футбольной национальной лиги, в котором согласились на снижение зарплаты, ранее это сделали в калининградской "Балтике", волгоградском "Роторе", в московском "Торпедо" и курском "Авангарде".

Первенство ФНЛ, как и большинство европейских лиг, включая российскую премьер-лигу, приостановлен из-за COVID-19. РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля.

"Енисей" в последнем перед перерывом туре дома обыграл московский "Спартак-2" (1:0) и с 28 очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,6 миллиона человек, из которых 184 тысячи скончались.