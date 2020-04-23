Эксперт: Запрет на «чекушки» только побудит людей больше пить

23.04.2020, 12:53, Новости дня

Для кого-то объем крепкого алкоголя в 250 мл норма, и если его уберут из продажи, то потребитель купит бутылку 0,5 и выпьет больше обычного, сообщил газете ВЗГЛЯД глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

С 1 июля для производителей алкогольной продукции вводится новый стандарт разлива, который запрещает использование для крепких спиртных напитков бутылки менее 0,5 литра. В связи с этим из продажи могут исчезнуть крепкие напитки объемом 250 и 375 миллилитров.

«Мне трудно сказать, запретят ли «чекушки» или нет, но вопрос так или иначе надо решать. На самом деле у нас на рынке крепкой продукции порядка 30-32% не в классическом водочном объеме (более или менее 0,5 л). Из-за такого запрета будут просто чаще брать именно такой литраж. Но производителям, конечно, придется переналаживать производство, потому что линии под малые и большие тары работают немного по-разному», – говорит Дробиз.

Эксперт также отмечает, что есть и нюанс, касающийся потребителей: любое ограничение свободной продажи алкоголя по времени, месту, количеству точек, как правило, приводит к тому, что человек выпивает тот же объем, но каждый раз в магазине покупает больше, чем ему надо.

«Аналогично будет и здесь. Кому-то достаточно объема 250-375 мл, но теперь его в магазине не будет, из-за чего потребитель возьмет 0,5 л. В таком случае он уже выпьет не полбутылки, а грамм 400, может и больше. Это закон психологии потребителя. Я вижу только негативные последствия потребления, да и в принципе непонятно, зачем нужно это лишнее ограничение», – считает Дробиз.

Он также отмечает, что «чекушки» занимают всего несколько процентов рынка, поэтому популярными среди россиян их назвать трудно. При этом, действительно, во времена кризиса спрос на них повышается, но по факту такие изменения несущественны.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Дробиз рассказал, что крепкий алкоголь особенно популярен в северных регионах России, потому что там более высокие зарплаты, мало развлечений и холодная погода.