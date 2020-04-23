Садальский осуждает Алибасова, переписавшего квартиру жены на помощника

23.04.2020, 12:53, Разное

Станислав Садальский считает поступок Бари Алибасова с квартирой обманом. Свой пост он сопроводил цитатой знаменитого Василия Шукшина, попросив подписчиков высказаться по этому поводу.

В свое время классик отечественной литературы утверждал, что не стоит гордиться собой, если удалось обмануть человека, который тебе доверял, так как ты просто не заслуживал такого отношения. Садальский не упустил возможности подчеркнуть, что нынешний супруг Федосеевой-Шукшиной вряд ли знаком с творчеством писателя.

Участники обсуждения оказались более компетентными и даже вспомнили фразу-афоризм Михаила Булгакова о «квартирном вопросе», испортившем людей в современную эпоху. В целом же поклонникам Садальского жаль талантливую актрису, которая после смерти Василия Шукшина так и не встретила достойного человека. Кто-то стал говорить о том, что существовали простые способы предотвратить споры наследников, но для большинства тема кажется неприятной.

Квартира в Новой Москве была куплена Лидией Федосеевой-Шукшиной за деньги, которые она заработала своим трудом. Переписав её на нынешнего супруга, знаменитость распорядилась имуществом, которое принадлежало ей официально. Став владельцем жилья, Алибасов поступил так, как посчитал нужным, поэтому переписал недвижимость на помощника. Подписчики отметили, что для всех несогласных существуют специальные органы.