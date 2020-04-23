Многодетные семьи получат на покупку жилья по 1 млн рублей

23.04.2020, 12:53, Новости дня

Общий объем поддержки каждой многодетной семьи для улучшения жилищных условий может превысить 1 млн рублей. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, речь идет о семьях, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети.

«Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семье, максимальная сумма погашения составит 450 тыс. рублей. На эти цели мы направим около 9,5 млрд рублей», – передает ТАСС слова Мишустина.

«По расчетам Минфина, эта мера поможет не менее, чем 21 тыс. семей. С учетом расширенного материнского капитала <…> общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн рублей» – добавил он.

Мишустин также поручил на регулярной основе проводить брифинги на площадке правительства о принимаемых мерах поддержки граждан и экономики в условиях пандемии.

На заседании кабмина в четверг он сообщил, что на сайтах правительства, Минэкономразвития и Минпромторга, а также на портале стопкоронавирус.рф была размещена презентация о принимаемых властями мерах для поддержки экономики.

«Я прошу министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова и руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Вячеславовича Егорова выступать на площадке правительства еженедельно с разъяснительными брифингами», – сказал Мишустин.

Он в целом обратил внимание всех вице-премьеров и министров на важность проведения разъяснительной работы на постоянной основе о принятых правительством мерах поддержки граждан и экономики.

Премьер отметил также, программа беспроцентных кредитов для бизнеса на выплату зарплат будет расширена на средние и крупные компании из пострадавших из-за коронавируса секторов экономики.

«На эти цели мы дополнительно выделим 3,5 млрд рублей. В итоге, по данным Министерства экономического развития, общий объем выданных кредитов должен достичь 305 млрд рублей», – сказал Мишустин.