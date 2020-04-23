Инженеры из России работают над системой РЭБ для гиперзвуковых целей

23.04.2020, 12:53, Разное

Инженеры из РФ работают над передовой системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новинка предназначается для создания помех гиперзвуковым целям.

В настоящий момент ведущие страны сделали большой шаг в производстве военной техники. Развитие электроники позволило существенно повысить скоростные характеристики летательных аппаратов, а потому число гиперзвуковых целей, с которыми нужно бороться средствам ПВО возросло. В дальнейшем эта отрасль получит ещё большее развитие, а потому в РФ своевременно реагируют на потенциальную угрозу, и работают над системой РЭБ, позволяющей создавать помехи для объектов этого класса.

Защита военной и гражданской инфраструктуры требует применения самой точной аппаратуры, которая должна улавливать любой летательный аппарат, в том числе и те, которые находятся на стадии разработки. Система РЭБ обязана иметь потенциал для развития, чтобы уметь противостоять всем новинкам потенциальных противников.

Пока детали проекта не раскрываются, но уже известны технические требования к новой аппаратуре. Она должна воздействовать на любой воздушный объект, двигающийся с гиперзвуковой скоростью на отрезке его конечной траектории полёта. Это позволит нарушить точность бомбометания, отведя снаряд от цели, пишет Слово и Дело.