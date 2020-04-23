Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Telegram

23.04.2020, 12:53, Новости дня

Блокировка Telegram происходит в РФ по решению суда, но ситуация с его использованием де-факто иная, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили законопроект, которым будет запрещена блокировка Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информационного ресурса госорганов.

«Я воздержусь от каких-то оценок. Действительно, есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать. Есть соответствущее решение суда, на основе которого и были предприняты действия по блокировке. Но вы правы, действительно, ситуация де-факто иная, но от каких-то комментариев я воздержусь», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать инициативу депутатов.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 15.4 закона «Об информации» положением, согласно которому решение о блокировке не распространяется «в отношении организаторов распространения информации в сети «Интернет», сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».