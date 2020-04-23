Бастрыкин передал дело о сходе во Владикавказе в центральный аппарат СК

23.04.2020, 12:48, Новости дня

Председатель СК Александр Бастрыкин передал уголовное дело о насилии в отношении росгвардейцев и полицейских в ходе митинга во Владикавказе в центральный аппарат комитета.

«По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, возбужденное следственным управлением СК по республике Северная Осетия – Алания по ч. 2 ст. 213 («Хулиганство») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»), передано для дальнейшего всестороннего и полного расследования следователям центрального аппарата ведомства», – сообщается на сайте СК.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сходе в Северной Осетии, где люди массово нарушили режим самоизоляции.