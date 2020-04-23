Кремль спросили от дате выхода с самоизоляции

23.04.2020, 12:48, Новости дня

Даты, до которой должно быть принято решение о выходе граждан с самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у него, есть ли у Кремля определенная дата, до которой необходимо принять решение о выходе граждан из режима самоизоляции.

«Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться достаточно напряженной.

«Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю, и каждый день просто самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступные, и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной», – ответил Песков на вопрос о том, вышла ли РФ на плато по заболеваемости.

Песков также переадресовал координационной комиссии правительства и оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса вопрос о введении в других регионах практики цифровых пропусков вслед за Москвой.

«Это не вопрос Кремля, это вопрос координационной комиссии, вопрос штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса», – ответил Песков на вопрос о распространении практики цифровых пропусков на другие регионы вслед за Москвой.

«Безусловно, должны приниматься все меры. Ситуация непростая, и должны приниматься все меры, которые могут быть эффективными в плане борьбы с распространением коронавируса», – добавил он.

В штабе сообщили, что «за последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 774 в 81 регионе, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2 282 (47,8). За сутки подтверждено 42 летальных случая, за весь период по РФ умерло 555 человек. Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции достигло 62 773 (+8,2%) в 85 регионах.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.