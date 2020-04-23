 

МИД счел ущербной критику в адрес ВОЗ и КНР за «сокрытие» фактов о коронавирусе

23.04.2020, 12:48, Новости дня

Критика со стороны некоторых стран в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая за якобы сокрытие фактов о ситуации с коронавирусом ущербна, сообщил замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД Павел Князев.

Князев сообщил в ходе онлайн-презентации доклада клуба «Валдай» «БРИКС и пандемия соперничества», что «наблюдается явно политизированные попытки некоторых снять с себя ответственность, переложить ее на других, найти где-то виновных», передает ТАСС.

«В частности, возложить на ВОЗ или Китай вину за якобы сокрытие неких фактов, данных, связанных с COVID-19. Такую логику нельзя назвать иначе, как ущербной», – подчеркнул он.

Дипломат констатировал, что кризис продемонстрировал острую необходимость совершенствования системы глобального управления: нынешняя западноцентричная модель экономической глобализации, ориентированная на обеспечение главенства и процветания узкой прослойки одних государств за счет других, показала неспособность дать ответ на пандемию и спровоцированные ею серьезные трудности для мировой экономики и финансов.

Напомним, Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США, на что директор европейского подразделения ВОЗ ответил негативно: нельзя урезать финансирование организации в период острой фазы борьбы с пандемией коронавируса.

Позже жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ, которая, по их мнению, проявила халатность в ситуации с распространением коронавируса.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем человечество обязано ВОЗ.



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