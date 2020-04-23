Глава Рыбинска нашел хама в муниципальном совете

23.04.2020, 12:53, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Общество

– Разрешите я покину совет, потому что здесь хам находится, – с такими словами глава Рыбинска Денис Добряков ушел с очередного заседания совета.

«Хамом», вероятно, был депутат Владимир Пахарев, который чуть ранее высказал свои претензии главе, в части отказа предоставить данные по штатному расписанию и зарплатам городских чиновников.

Впрочем, все началось вполне невинно: Владимир Пахарев задал вопрос докладчику, но вместо него, отвечать (в нарушение регламента работы совета, и не в первый раз ) стал Денис Добряков. Депутат спросил: почему отвечаете вы, есть же докладчик?

– Я глава города, – очень повышенным тоном парировал руководитель администрации.

А после того, как Владимир Пахарев напомнил о регламенте, Денис Добряков встал и ушел, напоследок предложив другим депутатам «разобраться» … у себя, в совете … и может, даже, не силовыми методами.

Вероятно раздражение Дениса Добрякова вызвала чуть ранее высказанная угроза депутата привлечь главу к ответственности, за отказ предоставить данные о численности и зарплатах сотрудников администрации.

В марте 2020 года, Владимир Пахарев, сославшись на появление новых должностей (4 «уполномоченных»), сделал официальный запрос о предоставлении данные об их зарплатах и должностных обязанностях (формально – для подготовки изменений в бюджет).

Сегодня депутат рассказал, что ответ ему не дали, сославшись на защиту персональных данных.

Однако, по словам Владимира Пахарева, у него есть официальный ответ из областной прокуратуры, из которого следует, что данные о заработной плате чиновников не являются секретными, под защиту (как персональные данные) не попадают – все же депутат не просит ФИО, паспортные данные и адреса чиновников, и речь идет исключительно о расходах местного бюджета.

В связи с этим, Владимир Пахарев вновь обратился к главе Рыбинска с просьбой предоставить данные о муниципальных и немуниципальных служащих администрации, а также их зарплатам и должностным обязанностям.

А в случае повторного отказа, депутат пообещал направить заявление о привлечении Дениса Добрякова к ответственности.

В остальном совет прошел спокойно: депутаты утвердили очередные изменения в бюджет, согласовали перечень муниципального имущества, передаваемого другим собственникам (все в рамках закона и полномочий, имущество техническое), а также утвердили очередное повышение зарплат чиновникам (на 4 процента, в соответствии с региональным законодательством).