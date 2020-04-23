 

США призвали Китай закрыть рынки, где продаются продукты из диких животных

23.04.2020, 12:42, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США призвали Китай навсегда закрыть рынки, где продаются продукты из диких животных, сославшись на связь этих рынков с зоонозными заболеваниями.

Считается, что новый коронавирус возник на рынке в китайском Ухане в конце прошлого года.

«Учитывая прочную связь между незаконной продажей диких животных на таких рынках и зоонозными заболеваниями, США призвали КНР навсегда закрыть рынки, продающие сырые продукты из диких животных и все рынки, которые незаконно торгуют продуктами из диких животных», – говорится в заявлении Помпео, распространенном в среду.



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