США призвали Китай закрыть рынки, где продаются продукты из диких животных
23.04.2020, 12:42, Новости дня
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США призвали Китай навсегда закрыть рынки, где продаются продукты из диких животных, сославшись на связь этих рынков с зоонозными заболеваниями.
Считается, что новый коронавирус возник на рынке в китайском Ухане в конце прошлого года.
«Учитывая прочную связь между незаконной продажей диких животных на таких рынках и зоонозными заболеваниями, США призвали КНР навсегда закрыть рынки, продающие сырые продукты из диких животных и все рынки, которые незаконно торгуют продуктами из диких животных», – говорится в заявлении Помпео, распространенном в среду.
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