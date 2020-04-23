Мнение: Цифровой ГУЛАГ

23.04.2020, 12:35, Разное

В Москве выдано 3,7 миллиона цифровых пропусков для автомобилистов. За первый день действия таких пропусков 2,5 тысяч камер фотовидеофиксации отловили 230 000 нарушителей, которым будут выписаны штрафы на 5000 рублей. 230 000 х 5 000 = 1 150 000 000 рублей. 1 миллиард 150 миллионов! За сутки!

Но это только начало. Сергей Собянин уже предложил ввести столичную систему цифровых пропусков во всех регионы России. Так и сказал мэр Москвы: «Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах».

Пытаюсь понять, как цифровой пропуск может защитить от коронавируса? И как отсутствие пропуска способствует распространению коронавируса?

Очевидно же, что львиная доля пропусков выдана на легковые автомобили. А легковых автомобилей в Москве на начало марта 2020года было зарегистрировано 3 808 384 штук. Выходит, что практически все автомобилисты Москвы получили цифровые пропуска? Выходит, что практически все автомобилисты Москвы получили право не соблюдать режим самоизоляции. И не зараженные, и те, кто уже подхватил коронавирус…. А ведь эти люди куда-то ездят, с кем-то встречаются. Не получают же они пропуска, чтобы просто кататься по Москве? Когда столько народу могут ездить по Москве, и имеют разрешение (циифровой пропуск) на контактирование с другими людьми, сам режим самоизоляции выглядит откровенной фикцией.

Невольно возникают подозрения, что «оцифровывание» автомобилистов не имеют никакого отношения к борьбе с распространением коронавируса. Это больше похоже на отработку создания в России «цифрового ГУЛАГа». А борьба с распространением коронавируса – это всего лишь прикрытие, хороший повод….

Так или не так? Или мои подозрения напрасны? На самом-то деле цифровые пропуска – это надежная защита от распространения коронавирса?

Фотография отсюда