В Германии предложили новые правила авиаперелетов из-за коронавируса

23.04.2020, 12:30, Новости дня

Предприятия воздушного транспорта ФРГ выдвинули предложения для авиакомпаний и аэропортов по изменениям полетов на фоне коронавируса.

Воздушный транспорт ФРГ представил план из 20 пунктов. Наиболее ощутимым из них станет обязательное ношение защитных масок во время всего полета – с момента объявления посадки до выхода из самолета, передает Deutsche Welle со ссылкой на DPA.

Большинство пунктов плана касается пребывания пассажиров в здании аэропорта. Так, предлагается потребовать соблюдать дистанции в очередях перед стойками регистрации, в зоне досмотра багажа, перед паспортным контролем, в зонах ожидания вылета и выдачи багажа. Для этого аэропортам и авиакомпаниям придется перепланировать имеющиеся пространства или высвободить дополнительные, увеличить число работающих стоек регистрации и нанести соответствующую разметку.

Кроме того, предлагается впускать пассажиров в различные зоны и на посадку небольшими группами. Пункт предусматривает увеличение числа автобусов, доставляющих пассажиров одного рейса к самолету.

Также планируется обязать пассажиров при онлайн-регистрации перед полетом заверять, что они не болеют заразными болезнями и конкретно коронавирусом.

Изначально представленные правительству Германии меры рассчитывались на шесть недель. За это время станет ясно, насколько они эффективны и как их следует подкорректировать.

По мнению агентства DPA, предлагаемые меры отразятся на общем времени воздушного путешествия, поскольку все процессы в аэропортах замедлятся.

Также изменения могут привести к удорожанию полетов, поскольку у аэропортов возрастут расходы, в том числе на персонал и дополнительные автобусы для перевозки.

Как ранее сообщила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан, в Брюсселе идет сейчас работа над стратегией возобновления воздушного сообщения в ЕС, которая «вероятно будет представлена до середины мая».