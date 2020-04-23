 

Иван Краско пожаловался на материальные проблемы из-за коронавируса

23.04.2020, 12:30, Разное

Иван Краско пояснил в интервью о том, как эпидемиологическая обстановка сказалась лично на нём. Знаменитость испытывает материальные проблемы, поскольку вынужден соблюдать режим самоизоляции.
Иван Краско столкнулся с непростым периодом в жизни. В настоящий момент он наконец-то может проводить больше времени в домашней обстановке, общаясь с сыновьями, которых ему подарила третья супруга Наталья Вяль. Тем не менее, отдыхать оказалось 89-летнему актёру не по карману. У него имеются различные обязательства, в первую очередь перед своими наследниками. Кроме того, ежемесячно он выплачивает налог в размере восьми тысяч рублей.

Известно, артист получает пенсию, а также зарплату, но эти средства не могут полностью покрыть его расходы. До введения карантина различные ток-шоу были рады видеть в своих студиях звёздного гостя, и платили тому гонорары, теперь же этот источник дохода временно иссяк. Творческие вечера для поклонников также нельзя проводить из-за карантинных мер.

Актёр признался, сейчас он едва сводит концы с концами и вынужден питаться недорогой лапшой быстрого приготовления. Несмотря на это звезда не унывает. Он дожидается прихода лета, когда сможет гулять в лесу и собирать бруснику. Сейчас же Иван Краско занимается делами по хозяйству и иногда рубит дрова. Артист не боится коронавируса, и видит в сложившихся обстоятельствах позитивные моменты.



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