 

В Кузбассе огонь охватил три села, десятки домов сгорели

23.04.2020, 12:30, Новости дня

В Кемеровской области третий за день населенный пункт охватил огонь, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В Яшкинском районе в населенном пункте Пашково, по предварительным данным, в результате несанкционированного пала сухой растительности произошел переход огня на шесть жилых домов. Пострадавших нет, проводится наращивание сил», – сообщили в МЧС, передает ТАСС.

В деревне Постниково пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. метров, огонь уничтожил 22 строения, включая один дачный дом, 15 жилых домов, шесть брошенных строений и фельдшерско-акушерский пункт.

В ведомстве добавили, что в результате возгорания никто не пострадал.

В селе Краснинское также огонь охватил три дома. В нем огонь локализовали на площади 370 кв. метров. Жильцов пострадавших от пожара домов разместили у родственников.

В Постниково живут порядка 500 человек, в Краснинском – около 3 тыс. человек.

В начале апреля на открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области произошло возгорание, пострадали четыре человека.



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