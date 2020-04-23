Минюст признал нежелательной американскую НКО Project Harmony

23.04.2020, 12:30, Новости дня

Минюст включил в перечень нежелательных зарубежных организаций американскую неправительственную Project Harmony, информирует пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, деятельность Project Harmony финансирует деятельность Центра развития социальных инициатив «Проектория», который был включен в список иностранных агентов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «Проектория» получала деньги из-за рубежа и при этом участвовала в политической деятельности.

В начале апреля Генпрокуратура также признала нежелательной американскую неправительственную организацию «Джеймстаунский фонд».