Официально представлен смартфон Motorola Edge+

23.04.2020, 12:30, Разное

Известный производитель Motorola впервые за несколько последних лет официально презентовал новый флагманский смартфон Edge+. Поклонники техники бренда смогут оценить тройную основную камеру и впечатляющий дизайн.

Технические особенности Motorola Edge+ соответствуют последним стандартам в мире мобильных технологий, а сделанные на камеру устройства снимки уже имеются на просторах интернета. Новый стильный девайс от известного американского бренда получил аккумулятор емкостью 5000 мАч и 12 Гб оперативной памяти. Успешно функционирует гаджет благодаря однокристальному процессору Qualcomm Snapdragon 865. Помимо того, у него присутствуют изогнутые грани дисплея-водопада с врезанной селфи-камерой в левом верхнем углу.

Точной информации о габаритах экрана на текущий момент пока нет, не исключено, что его размеры составят 6,5 или 6,8 дюйма. Американский производитель нанес решетку микрофон на нижнюю панель Motorola Edge+, там же находятся слот для карты памяти и порт USB-C. Еще одна особенность нового смартфона – тройная основная камера, оборудованная разработчиками вспомогательным сенсором со светодиодной вспышкой. Сканер отпечатков пальцев присутствует на экране гаджета, частота обновления составляет 90 Гц.

Ранее компания из США презентовала обновленную версию возрожденного телефона Moto Razr. За модификацию Blush Gold в золотистом цвете клиентам придется заплатить 1500 долларов. Потребитель получит аппарат с чипом Snapdragon 710, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб собственной памяти, батарею на 2510 мАч, «операционку» Android 9.0 Pie.