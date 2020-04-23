ЦБ попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

23.04.2020, 12:16, Новости дня

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором подверг критике действия министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Регулятор попросил сдерживать его информационную активность на время пандемии коронавируса.

На прошлой неделе Глазьев обвинил ЦБ в мартовском падении рубля и призвал ввести налог на операции с иностранными валютами в целях борьбы со спекулянтами, передает «Интерфакс».

ЦБ считает, что обращение Глазьева «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России», сообщил источник в одном из ведомств.

Регулятор предложил Минэкономразвития «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России.

По словам главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, Глазьев неоднократно поднимал тему борьбы с «валютными спекуляциями». Он отметил, что идея преподносится как справедливая, но на деле сложно отделить спекулятивные операции от обычных, передают «Ведомости».

В случае, если компания размещает ценные бумаги и их выкупают инвесторы, то стороны и так платят налоги в бюджет, а дополнительный обязательный платеж приведет к двойному налогообложению. Тихомиров предупредил, что определить, с какой суммы взимать налог, можно будет по итоговой отчетности, но это приведет к увеличению стоимости финансовых операций и затруднит работу компаний и инвесторов.