Экс-депутата Госдумы Волчека доставили в Москву для допроса по делу о вымогательстве
23.04.2020, 12:16, Новости дня
Правоохранительные органы доставили из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве известного предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека.
Как сказал источник в силовых структурах, оперативное сопровождение осуществлялось при поддержке ФСБ.
«Да, Волчек был задержан и доставлен вчера в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ним следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Его статус на сегодняшний день не определен, так как следственные действия еще идут», – сообщил источник ТАСС.
Он отказался комментировать детали дела, в рамках которого был задержан Волчек.
Напомним, во вторник СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге задержан бывший депутат Госдумы и местного заксобрания Денис Волчек, его отправили в Москву сотрудники ФСБ.
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