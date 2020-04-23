Путин поручил проработать включение стройотрасли в список наиболее пострадавших от COVID-19

23.04.2020, 12:16, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до 20 мая проработать вопрос о включении строительной отрасли в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса.

Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, состоявшегося 16 апреля, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Правительству поручена проработка вопросов «о включении строительной отрасли в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для оказания мер федеральной поддержки в субъектах России, в которых с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение о приостановлении строительных работ».

Кроме того, поручено проработать вопрос о целесообразности установления до 1 января 2021 года порядка использования средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий в целях поддержки своих членов.

«Правительству при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить (…) предоставление возможности государственным заказчикам не применять ряд штрафных санкций к исполнителям работ по государственным контрактам на реализацию проектов в области строительства объектов капитального строительства, в случае, если их неисполнение вызвано ограничениями, связанными с мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», – также указывается в перечне поручений.

Госкомпании «Дом.РФ» поручено до 1 мая предоставить госгарантии в объеме 50 млрд рублей для приобретения стандартного жилья у застройщиков. Указывается и на необходимость обеспечить докапитализацию Фонда защиты дольщиков в объеме 30 млрд рублей на цели восстановления прав граждан – участников долевого строительства.

Ранее Михаил Мишустин расширил перечень наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей. Туда была добавлена деятельность зоопарков, музеев, а также торговля одеждой, автомобилями и обувью.