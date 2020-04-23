Личное: С чего вдруг она такая хорошая?

23.04.2020, 12:14, Разное

Шведская принцесса София выучилась на курсах для медработников и устроилась волонтёром в госпиталь, чтобы выхаживать инфицированных коронавирусом.

Прекрасная новость? Надо же, какая умница! Три недели подряд сообщения про умницу гуляют по новостным лентам.



Фото: Соцсети

Именно этот настойчивый пиар и вынудил меня рассказать о Софии. Принцессе. Благотворительнице и прочее, прочее.

Насколько наивны люди — не перестаю удивляться. Восторгаются они самоотверженностью принцессы.

По факту же, у этой принцессы — такая голубая кровь, что ни ей, ни её предкам, ни потомкам не нужно работать. Сидит, теребит пальцами пяльцы и вот со скуки она решила себя попиарить.

Смотри, шведский народ и все остальные народы, какая я умница! Стала медсестричкой и в противочумном костюме пошла посмотреть на умирающих в реанимации!

Что я думаю по поводу всей этой милой картинки? Знаете, хорошо быть принцессой, супругой наследника шведского короля!

Денег — много. Времени свободного много. Всего много, хоть жопой жри.

Для принцессы эпидемия — развлечение. Ей в самом деле интересно посмотреть, как нищие корчатся в муках. А всё потому, что денег у Софии слишком много — почему бы не развлечь себя благотворительностью?

Я бы, будь у меня 100-200 миллиончиков евро, тоже бы возможно сходила в госпиталь, но к сожалению, таких денег нет.

Уверена, что и вы бы стали благотворителями, если бы имели такую же финансовую подушку, как у принцессы Софии.

Впрочем, не стоит грустить, что мы не такие же хорошие как принцесса. У нас есть возможность стать даже лучше — выиграть денег!

174 миллиона долларов вот-вот разыграют в американскую лотерею Мега Миллионс (Mega Millions)!

На сайте можно купить билет не выходя из дома. Сорвать джекпот в 174 ляма, заплатить налоги и показать всему миру, какой ты добрый и сострадательный человек — устроиться в больницу выхаживать всех болеющих.

Впрочем, можно и не идти в больницу — делать там точно нечего. Зато любая изоляция с такой суммой будет в радость!