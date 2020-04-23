Фонд ОМС предупредил больницы, что оплатит лечение пациентов с коронавирусом только если их привезли на “скорой”

23.04.2020, 12:10, Новости дня

Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) объявил, что будет оплачивать больницам лечение только тех пациентов с коронавирусом, которых привезли в больницу на скорой помощи. Соответствующее уведомление фонд разослал руководителям медицинских организаций, где лечат заболевших COVID-19: об этом пишет журнал об индустрии здравоохранения Vademecum со ссылкой на документ.

Доставка пациента бригадами скорой и неотложной медицинской помощи также необходима при диагнозах “острая очаговая пневмония неосложненная” и “дыхательная недостаточность первой-второй степени с тяжелым течением”. Просто прийти в больницу и госпитализироваться с этими симптомами нельзя, даже если у пациента будут на руках результаты МРТ, которые подтверждают диагноз.

Сейчас для того, чтобы попасть в России больницу с коронавирусом “скорую” может вызвать либо сам пациент, либо его лечащий врач. Но в последние дни больницы, особенно в Москве и других крупных городах, переполнены. И врачи, по сообщениям пациентов, начали отказывать в госпитализациях, утверждая, что коронавируса и пневмонии у пациента нет, несмотря на явные симптомы. Нередко в расчет не берутся даже результаты компьютерной томографии, которые уже сделаны пациентами в частных клиниках.

По данным ОМС, госпитализация одного пациента обходится системе обязательного медицинского страхования в 200–205 тысяч рублей, сообщает Vademecum.

В самом МГФОМС пока не прокомментировали информацию, опубликованную в издании. Однако руководитель одного из расположенных в Москве федеральных центров отмечает, что в данном случае порядок госпитализации по “скорой” единственно верный и нацелен на “сдерживание распространения заболевания, а также оптимальную загрузку коечного фонда”.

В России выявили более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом, 555 человек, по последним данным, умерли. Москва продолжает оставаться главным центром заражения: за последние сутки там выявлено около 2 тыс. больных.