Путин поручил протестировать на коронавирус всех вахтовиков-строителей

23.04.2020, 12:10, Новости дня

Президент России Владимир Путин поручил провести экспресс-тестирование на коронавирус работников строительной отрасли, в том числе вахтовиков. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

“Правительству РФ при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить внедрение системы организации работы организаций строительной отрасли, в том числе функционирующих вахтовым методом, с учетом рекомендаций по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и включающей проведение экспресс-тестирования”, – говорится в документе.

Срок исполнения поручения установлен до 1 мая текущего года.

В ходе президентского совещания 16 апреля по вопросам поддержки строительной отрасли гендиректор “Мостотреста” Владимир Власов призвал, в частности, обеспечить медицинское сопровождение строек и мест проживания рабочих, а также продумать возможность тестирования на коронавирус вахтовиков.

Ранее сообщалось о 23 рабочих, заболевших коронавирусной инфекцией на разработках Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения “Газпрома”. А, по данным на 23 апреля, за сутки количество выявленных зараженных коронавирусом среди рабочих на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО “НОВАТЭК-Мурманск” в селе Белокаменка выросло до 451 человека, сообщает оперативный штаб Мурманской области.