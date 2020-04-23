Умерла автор хитов «Ласкового мая» Алла Гольцева

23.04.2020, 12:09, Разное

Написавшая для ранее популярной музыкальной группы «Ласковый май» несколько десятков песен поэтесса Алла Гольцева умерла в 74-летнем возрасте. Об этом рассказал продюсер коллектива Андрей Разин.

Как заявил на своей странице в социальной сети Instagram продюсер поп-группы «Ласковый май» Сергей Разин, умерла по-настоящему великая поэтесса всех времен и народов, пообещав всегда ее помнить. О причинах смерти Аллы Гольцевой ничего не сообщается, место и время похорон обнародуют позже.

Также Андрей Разин отметил, что именно Гольцева оказала помощь бывшему лидеру коллектива Юрию Шатунову в написании текста для композиции «Детство». Она запомнилась сотрудничеством, в том числе, с Валентиной Толкуновой, Ларисой Долиной, Алексеем Глызиным и другими артистами. Сочиняла Алла Гольцева сказки для детей разного возраста, ставшие давно классикой.

«Ласковый май» появился в 1986 году в Оренбурге и вскоре обрел огромную популярность в СССР не только среди молодежи, но и более старшей аудитории. Постепенно группа принялась собирать стадионы на своих концертах, устанавливая рекорды по численности выступлений в день. В 1992 году Юрий Шатунов перебрался в Германию, а коллектив распался, но в 2009 году «Ласковый май» снова вышел на сцену.