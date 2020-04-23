Умерла автор хитов «Ласкового мая» Алла Гольцева

23.04.2020, 12:08, Новости дня

Поэтесса Алла Гольцева скончалась на 75-м году жизни в Москве, сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням», – написал Разин на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что Гольцева работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков, группа «Ласковый май».

По его словам, больше всего она написала стихов к песням группы «Ласковый май», более 50 текстов.

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Сегодня рано утром ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням. Она работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков, группой «Ласковый май». Но больше всего она написала стихов к песням группы «Ласковый май». Их было более 50! Мы много лет сотрудничали с Аллой вместе с Сергеем Кузнецовым и Анатолием Мешаевым. Она также помогала нашим ребятам писать новые песни. При ее непосредственном участии Юра Шатунов написал песню «Детство». Ее стихи к песням, а также стихи и сказки стали классикой. На этом фото мы с Аллой Гольцевой как раз записываем песню «Дядя Миша» в 1989 году. Спи спокойно, Аллочка. Мы тебя любим и помним. Царствие тебе Небесное. Группа «Ласковый май», а также все артисты «Дискотеки «Союз» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы. Ушла действительно великая поэтесса всех времён и народов. Светлая память.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 22 Апр 2020 в 7:08 PDT

«Мы много лет сотрудничали с Аллой вместе с Сергеем Кузнецовым и Анатолием Мешаевым… Ее стихи к песням, а также стихи и сказки стали классикой… Группа «Ласковый май», а также все артисты «Дискотеки «Союз» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы», – заключил продюсер.

Алла Гольцева родилась 29 марта 1946 года. Она работала «штатным поэтом» «Ласкового Мая» до его распада, продолжая сотрудничество с Разиным. В 1995 году Гольцева была исполнительным продюсером его альбома «От «Белых роз» до «Эльдорадо».