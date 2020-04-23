МИД Китая заявил об отсутствии в стране рынков диких животных

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23.04.2020, 12:08, Новости дня

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что в стране нет так называемых мокрых рынков, где торгуют дикими животными.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Китай и другие страны навсегда закрыть «мокрые рынки», где продаются дикие животные, чтобы бороться с незаконной торговлей и снизить риски для здоровья людей.

«Во-первых, я хотел бы пояснить, что в Китае нет так называемых мокрых рынков, где торгуют дикими животными. Вместо этого в Китае чаще всего можно увидеть фермерские рынки и рынки морепродуктов, где продаются свежее мясо, рыба, овощи, морепродукты и другие сельскохозяйственные продукты, а рынков, где торгуют живой домашней птицей, крайне мало», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По его словам, такие рынки есть как в Китае, так и во многих странах Юго-Восточной Азии, а также в других развивающихся странах, они тесто связаны с повседневной жизнью местных людей.

Он подчеркнул, что в международном законодательстве нет никаких запретов на открытие или функционирование таких рынков, в свою очередь власти Китая ранее приняли решение о запрете нелегальной охоты и торговли дикими животными, а также ввели запрет на потребление в пищу мяса диких животных.

«Торговля дикими животными незаконна, те, кто этим занимаются, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Правительство Китая всегда рассматривает безопасность и здоровье людей в качестве главного приоритета. После вспышки COVID-19, компетентные ведомства и местные правительства приняли меры по ужесточению регулирования работы фермерских рынков и рынков морепродуктов, чтобы удостовериться, что все меры профилактики и контроля за эпидемиями у животных выполняются», – подчеркнул он.



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