Московские врачи будут использовать гелий для лечения COVID-19

23.04.2020, 12:05, Разное

По мнению специалистов, новая технология может оказаться очень эффективной для ранней профилактики тяжелых легочных осложнениях при COVID-19, поскольку гелий предотвращает кислородное голодание.

С помощью специального аппарата пациенты будут дышать с помощью аппарата подогретым до 92 градусов оксидом гелия в течение 15 минут. Предполагается, что терапия улучшит диффузию кислорода через альвеолярную мембрану за счет увеличения кровотока в легких, снизит сопротивление дыхательных путей и будет способствовать расслаблению гладкой мускулатуры.

«При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны», – пояснили в ведомстве.