 

В Подмосковье пьяная женщина зарезала сожителя

23.04.2020, 12:05, Разное

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины. По подозрению в совершении преступления задержали его подругу, передает агентство “Москва”.

По предварительной версии, 22 апреля в квартире в Люберцах пара распивала алкогольные напитки. Во время застолья они сильно поссорились, и женщина нанесла сожителю ранение в область груди, сообщает “Москва 24”. Мужчина скончался на месте.



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