 

Двухлетняя девочка завела дружбу с гиенами (видео)

23.04.2020, 12:05, Разное

Кики Волхутер долго просила отца, который работает в заповеднике Санго, показать ей диких животных, пишет Daily Mail. Ким отказывался, боясь, что звери нападут на малышку. Спустя некоторое время мужчине пришлось согласиться и взять дочь на работу. Он привел Кики к гиенам и позволил близко подойти к ним.

Сначала дикие животные боялись сами, но позже Кики и гиены привыкли друг к другу и стали играть. Малышке очень понравились эти звери, потому что они похожи на ее любимую игрушку. Гиены для дочери – просто щенки, отметил Ким. Со временем животных привязались к Кики и полюбили ее.

Работника заповедника расстраивает, что в фильмах и мультипликационных картинах гиен всегда показывают агрессивными. Ким считает этих зверей очень умными, ведь они отлично охотятся и заботятся о сородичах.



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