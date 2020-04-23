Принц Чарльз о любимом занятии на карантине: “Не могу оторваться от смешных видео”

23.04.2020, 11:56, Разное

Не так давно принц Чарльз заразился коронавирусной инфекцией, но смог преодолеть недуг и полностью выздоровел. В данный момент, как и большинство британцев, он продолжает самоизолироваться – и помогает ему в этом, по его же признанию, просмотр забавных видеороликов в интернете. В своем эссе, опубликованном в журнале Country Life, Чарльз рассказывает о пользе смешных видео, которые, по его мнению, помогают не падать духом. Кроме того, наследник престола призывает каждого проявлять доброту к ближнему, которая так нужна в это трудное время.

Молодые люди ходят по магазинам за стариков, кто-то регулярно звонит по телефону тем, кто живет один, церковные службы записывают на видео и отправляют прихожанам по электронной почте, и, конечно, мы увидели наилучшее применение технических средств, позволяющее людям продолжать работать и в то же время не терять контакта друг с другом благодаря виртуальным вечеринкам, играм, пению — и одним из самых смешных видео за долгое время, которые я смотрел, — написал он.

Принц ЧарльзВ начале апреля Чарьз сам выпустил видеоролик – выступил с обращением к нации. Видео было снято в поместье Биркхолл, Шотландия:

Преодолев коронавирус, который, к счастью, проявился лишь слабо выраженными симптомами, я чувствую, что теперь нахожусь по другую сторону болезни. Но я все еще соблюдаю дистанцию при общении с людьми и продолжаю изоляцию. Мы все чему-то научимся благодаря этому странному, фрустрирующему и тревожному опыту: когда нельзя быть рядом с семьей и друзьями, а нормальное течение жизни внезапно оказалось подорвано. В это время моя жена и я особенно часто думаем о тех, кому пришлось потерять любимых при столь сложных и ненормальных обстоятельствах, и о тех, кто продолжает болеть, находиться в изоляции и одиночестве.

Принц ЧарльзРанее стало известно, что вслед за принцем Чарльзом COVID-19 обнаружили у личного лакея Елизаветы II. 93-летняя королева Елизавета II вместе с супругом, принцем Филиппом, сейчас находится в самоизоляции в Виндзорском замке и общается с ограниченным кругом людей, чье самочувствие не вызывает подозрения медиков.