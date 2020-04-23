 

Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет стройности, но в период карантина он понравится не всем

23.04.2020, 11:56, Разное

В конце мая одной из главных топ-моделей всех времен и народов исполнится 50 лет. И в это действительно сложно поверить: идеально прокаченное тело, гладкая кожа и ни грамма лишнего веса. Благодаря Instagram о режиме тренировок Наоми Кэмпбелл мы знаем довольно много: модель регулярно делится с подписчиками видеозарисовками из тренажерного зала. А вот о питании Кэмпбелл известно было не слишком много – возможно, потому, что никто особо и не спрашивал.

Спросить решило издание The Sun. Ответ был следующий:

Сейчас я ем свой ланч. Ланч – это и мой ужин, потому что, по правде говоря, я ем лишь раз в день.

Исключение модель делает по воскресеньям, когда позволяет себе все и даже чуточку больше:

Воскресенье – день удовольствий, так что я готовлю себе всякие десерты, пеку пироги и делаю пудинги.

Также Кэмпбелл максимально ограничивает потребление молочных продуктов и тех, что содержат глютен. А если в будущем намечается большое событие или шоу, то за четыре дня она практикует голодание.

Я ем, когда хочу есть, и это не значит, что я морю себя голодом. Бывает время, когда мне хочется на день просто отказаться от еды, тогда я пью воду или соки. Все зависит от того, как я себя чувствую. Когда жарко, чаще всего мне хочется питаться только соками. Я никогда такие вещи не планирую. Это происходит само собой. Один или два раза в неделю.

Так The Sun нашло того человека, которому после карантина точно не придется покупать одежду на размер больше.

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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)30 Окт 2019 в 8:59 PDT



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