 

Oppo анонсирует новый смартфон Reno 3A с четверной камерой и AMOLED-экраном

23.04.2020, 11:55, Новости дня

Китайский бренд Oppo намерен в скором времени презентовать новый недорогой смартфон под названием Oppo Reno 3A.

Производителем пока не раскрываются никакие детали о готовящейся новинке, тогда как инсайдеры поделились параметрами данной модели.

 В частности, дизайн Reno 3A будет похож на актуальную версию смартфона Oppo A52. На тыльной стороне смартфона установлен квадратный блок камеры, которая имеет главный датчик 48 мегапикселей. За производитель смартфон отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 665 с 6 гигабайтами оперативной памяти и с видеоадаптером Adreno 610. Кроме того, новая модель оснащается усиленным аккумулятором на 4025 мАч, а также имеет 128 гигабайт флэш-памяти. Более точные характеристики озвучат в рамках ближайшей презентации.



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