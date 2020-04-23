Известны данные о параметрах смартфона Redmi 10X

23.04.2020, 11:55, Новости дня

В Сети опубликовали детали о готовящейся новинке смартфона Redmi 10X.

Аппарат пока проходит в базе данных под кодовым обозначением M2003J15SC, что свидетельствует о прохождении сертификации в Китае. Кроме того, изначально эксперты предполагали, что модель будет поставляться на рынок под названием Redmi Note 9, однако слухи оказались ложными. Известно, что новинка получит мощный чип MediaTek Helio G85 4-6 гигабайтами оперативной памяти.

Кроме того, разработчики оснастили устройство крупным 6,53-дюймовым экраном, а также квадрокамерой с главным датчиком 48 мегапикселей. Передняя камера имеет одинарный объектив на 13 мегапикселей. Смартфон получил фирменную оболочку на базе ОС Android 10. Цена девайса составит около 210 долларов.