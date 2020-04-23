 

Известны данные о параметрах смартфона Redmi 10X

23.04.2020, 11:55, Новости дня

В Сети опубликовали детали о готовящейся новинке смартфона Redmi 10X.

Аппарат пока проходит в базе данных под кодовым обозначением M2003J15SC, что свидетельствует о прохождении сертификации в Китае. Кроме того, изначально эксперты предполагали, что модель будет поставляться на рынок под названием Redmi Note 9, однако слухи оказались ложными. Известно, что новинка получит мощный чип MediaTek Helio G85 4-6 гигабайтами оперативной памяти.

Кроме того, разработчики оснастили устройство крупным 6,53-дюймовым экраном, а также квадрокамерой с главным датчиком 48 мегапикселей. Передняя камера имеет одинарный объектив на 13 мегапикселей. Смартфон получил фирменную оболочку на базе ОС Android 10. Цена девайса составит около 210 долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / «Чешет нос, заштриховывает бумагу, носит пирсинг». Пензенский госуниверситет предупредил об опасных студентах

10.03 / Американская подлодка всплыла у российской базы в Арктике

16.02 / США пытались замолчать встречу Помпео с Лавровым – Politico

13.03 / «Так можно, когда есть соучастники во власти» – интернет отреагировал на нападение националистов на представителя Зеленского

22.03 / На реке Сим закончились работы по подрыву льда

17.02 / Митрополит Иларион извинился за слова Смирнова о бесплатных проститутках

19.02 / В Кремле рассказали о мерах по нераспространению коронавируса

17.04 / Сноуден попросил о продлении вида на жительство в России

19.02 / На гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году потребуется $158 млн – ООН

08.03 / В штате Орегон объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска