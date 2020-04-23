Руководители Росатома решили перечислить свою зарплату на борьбу с коронавирусом

23.04.2020, 11:53, Новости дня

Более 200 руководителей госкорпорации Росатом и многие другие сотрудники приняли решение перечислить свою зарплату за месяц на борьбу с коронавирусом в России, информирует департамент коммуникаций организации.

В пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, отмечается, что с самого начала развития ситуации с коронавирусом в стране в Росатоме «были мобилизованы научные, технические, организационные и кадровые ресурсы для того, чтобы внести вклад в борьбу».

«В настоящее время Росатом обеспечивает средствами индивидуальной защиты не только персонал предприятий, входящих в контур управления госкорпорации, но и жителей городов присутствия. Ведется активная тесная работа с Федеральным медико-биологическим агентством России, укрепляется материально-техническая база его медицинских учреждений, в городах расположения развернута массовая волонтерская работа. Тысячи организованных, снабженных необходимыми средствами защиты добровольцев «атомных городов» оказывают помощь ветеранам и пожилым людям», – говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что «проблема коронавируса – это проблема всей страны», «руководство Росатома, включая генерального директора, его заместителей, руководителей дивизионов и крупнейших предприятий отрасли (всего более 200 человек) приняло решение присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и перечислить в фонд акции свою месячную зарплату».

К этой инициативе присоединились и многие другие сотрудники госкорпорации и ее предприятий.

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

Организаторами акции выступили ВОД «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах РФ работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты.

Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

В акции принимают участие уже свыше 90 тыс. волонтеров.