 

Анонсирован 5G-смартфон Realme X50m с четверной камерой и NFC за $280

23.04.2020, 11:53, Разное

Китайский бренд Realme намерен выпустить новый смартфон X50m, который получит ряд современных функций, включая 5G, квадрокамеру и модуль NFC. Обойдется новый смартфон в 280 американских долларов.
«Сердцем» нового смартфона является процессор Snapdragon 765G на восемь ядер с тактовой частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 620. Объем оперативной памяти составит 6/8 Гб в зависимости от модели. Также Realme X50m обладает IPS-дисплеем на 6,57 дюйма, который растянулся на 90,4% площади лицевой стороны корпуса смартфона. В верхнем левом углу дисплея находится отверстие для сдвоенной селфи-камеры на основе датчиков 16+2 Мп.

На обратной панели расположилась главная камера на четыре датчика 48+8+2+2 Мп. Из списка оснащения стоит упомянуть присутствие аккумулятора объемом 4200 мАч, накопитель UFC 2.1 емкостью 128 Гб, порт USB Type-C, технологию бесконтактной оплаты NFC, адаптеры Bluetooth и Wi-Fi, а также операционную систему Android 10 с Realme U1.



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