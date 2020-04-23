Мнения: Кроме русских в мире есть еще виноватые

23.04.2020, 11:53, Новости дня

Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах, да теперь это называется не вранье, а «медийное сопровождение».

Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах, да теперь это называется не вранье, а «медийное сопровождение».

Так вот, по поводу медийного сопровождения. Время от времени, отвлекаясь от карантинного погружения в холодильник, я думаю – «слава тебе, Боже, что этот вирус не пришел из какого-нибудь Новосибирска с его «Вектором» или из китайского ресторана во Владивостоке». Вообще-то несказанно пронесло. Настолько, что все даже молчат по этому поводу, чтобы не спугнуть внезапную удачу. Наконец-то мы проснулись слегка утомленные изоляцией, но с четким ощущением, что, оказывается, кроме русских в мире есть еще виноватые.

Помните были такие Скрипали, которые оказались живей, чем Ленин? И вот что интересно. Солсбери – соседняя лаборатория по химическому оружию – притравленные, но живые Скрипали. Запад: «это русские, ГРУ, кошмар, террор, санкции и проклятья. Русские объявили западу химическую войну». Ухань – лаборатория по бактериологическим исследованиям – американское финансирование – пандемия – сотни тысяч трупов. Запад: «ой, наверное, не надо было есть суп из летучих мышей. Кто сказал «китайцы»? Это расизм и шовинизм!».

Еще раз для непонятливых: две страны, две стремные лаборатории, в одной из четырех отравленных умер один, в другом случае мрут сотнями тысяч по всему миру. В одном случае – это все русские сделали (от новичка до нанесения яда). Реальный расизм в СМИ, санкции, оскорбления на высшем уровне. В другом – «оно само как-то получилось», «нельзя оскорблять весь китайский народ» и, естественно, – никаких санкций. Вам не кажется это несколько странным?

Хотя нет, если русским вынесли приговор на следующий день после инцидента в Солсбери, то китайцам все-таки начали предъявлять претензии спустя почти полгода, несмотря на кудахтанье ВОЗ о том, что никто не виноват в запуске смертоносного вируса в мир. Но важность мнения ВОЗ мы уже по достоинству оценили, когда контора нас уверяла что это все «не опасней сезонного гриппа» и прочие интересные вещи, которые, как оказалось, к реальности не имеют никакого отношения.

Как выяснилось, ничего другого про Китай они и не могли говорить – уже второй год подряд председатель ВОЗ – откровенно пропекинский деятель. Более того, на ключевых позициях в организациях ООН – как на подбор – все бывшие коммунистические бонзы из Пекина. С 2019 года Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций возглавляет бывший заместитель министра сельского хозяйства Китая Цюй Донгюй.

Международный союз электросвязи, специализированный орган ООН, базирующийся в Женеве и определяющий мировые технические стандарты для сетей связи, с 2015 года возглавляет Чжао Хоулинь, бывший сотрудник Министерства электросвязи Китая. Про Huawei слышали? Так вот это оно.

Департамент по экономическим и социальным вопросам – орган Организации Объединенных Наций, ведущий борьбу с глобальным социальным неравенством и глобальным потеплением – возглавил бывший замминистра иностранных дел Китая Лю Чжэньминь. С 2015 года генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации, специализированного агентства ООН, которое разрабатывает международные стандарты в области гражданской авиации, является китайский юрист Фан Лю. Сейчас обвиняется в сокрытии информации из Тайваня о распространении вируса «короны».

В принципе, если бы у старика Трампа, которого сильно заботят только грядущие выборы, количество трупов и заболевших не оказалось в разы больше, чем в самом Китае, может быть китайцам и сошло бы все с рук. Но Трамп нажал на триггер. Когда он впервые назвал вирус «китайским», его тут же обозвали нацистом, расистом и так далее. Стоит ли вам напоминать, что если бы он назвал его «русским» – то его никто бы не назвал расистом и СМИ пестрели бы заголовками. «А чо такова?» Немного повозмущалась бы Мария Захарова, и на этом бы все кончилось. Теперь Трамп практически объявил войну прокитайскому ВОЗу и прокитайскому же ООН. Начав с финансов.

А европейцы тем временем подхватили эстафету. При этом у них совершенно четкая методичка: «народ, который жрет мышей – хороший, компартия – виновата во всем». Главред самой крупной газеты ФРГ Bild Юлиан Райхельт накатал бомбический текст, который сводился к тому, что Китай должен заплатить за огромный экономический ущерб странам, пострадавшим от пандемии. И заодно объяснил Председателю Си, какой он, собственно, гад и красный диктатор:

«Вы [Си], ваше правительство и ваши ученые давно должны были знать, что коронавирус очень заразен, но вы оставили мир в неведении. Ваши лучшие эксперты ничего не ответили, когда западные исследователи спросили, что происходит в Ухане. Вы были слишком горды и слишком националистичны, чтобы говорить правду, что, по вашему мнению, является национальным позором», – написал Юлиан.

«Ты управляешь страной при помощи тотальной слежки. Ты не стал бы президентом без этого. Вы следите за всем, за каждым гражданином, но отказываетесь следить за отвратительными «сырыми» рынками в своей стране. Вы закрываете все газеты и сайты, которые критикуют вашу власть, но не ларьки, где продают суп с летучей мышью. Вы не только наблюдаете за своими людьми, вы подвергаете их опасности – а с ними и остальным мир».

Естественно, что посольство КНР в Берлине заявило, что все это – «очернение, национализм, предрассудки и враждебность газеты к Китаю». Руководство Германии в понедельник призвало Китай к прозрачности.

«Я считаю, что чем прозрачнее будет Китай, тем лучше будет история происхождения вируса для всех в мире, чтобы извлечь из него уроки», –сказала канцлер Германии Ангела Меркель, по сообщению Channel News Asia. Ой, мама пожурила за разбитую чашку. Чашку Петри.

Напомнить, что они все несли после Солсбери? Не питайте иллюзий – так будет всегда.

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