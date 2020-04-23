Разоблачена кравшая персональные данные россиян международная преступная группа

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23.04.2020, 11:53, Новости дня

Правоохранительные органы РФ и ЕС пресекли работу международной группировки, укравшей персональные данные десятков тысяч людей в российских и европейских банках, сообщил глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

«Мы постоянно общаемся с коллегами из разных стран, советуемся друг с другом. Более того, участвуем в раскрытии самых различных преступлений международного характера, когда преступники мигрируют, деньги мигрируют. В частности, совместно с полицией Евросоюза через Генпрокуратуру РФ мы накрыли большую преступную сеть, которая воровала данные наших граждан и хранила их на серверах в Европе», – сообщил Жданов, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что операция была около месяца назад. В ходе нее немецкие полицейские помогли разоблачить преступную сеть, работавшую за пределами РФ и уничтожить похищенную информацию. Это помогло избежать ущерба людям, чьи данные были похищены.

«В преступной группировке состояли десятки человек. Были украдены сведения из банков РФ и Евросоюза, например, Швеции, Германии и ряда других стран, это десятки тысяч данных», – добавил Жданов.

Международная полицейская ассоциация создана в 1950 году. На данный момент это самая крупная организация полицейских и гражданских служащих полиции (милиции), состоящая из более чем 500 тыс. членов в сотне стран.

В апреле сотрудники Московского уголовного розыска задержали телефонных мошенников, которым инкриминируется более 50 афер с ущербом, превысившим 22 млн рублей.



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