Итальянские врачи предупредили о живучести коронавируса на слизистой глаз

23.04.2020, 11:53, Разное

Итальянские исследователи выяснили, что коронавирус способен выживать на слизистой оболочке глаз на протяжении 7 дней. В связи с этим, о данной особенности должны знать офтальмологи и от них требуется соблюдение всех мер безопасности.

Ученые, представляющие Национальный институт инфекционных болезней Спалланцани, определили: РНК коронавируса может оставаться на слизистой органов зрения даже в случае отрицательного результата тестирования. Медики напоминают, что заболевание помимо воздушно-капельного пути передается посредством биологических жидкостей. Специалисты ранее сталкивались со случаями конъюнктивита при заражении. В особенности, они обратили внимание на случай женщины, приехавшей из китайского Уханя в конце января.

Через несколько дней после возвращения её госпитализировали из-за воспаления слизистой глаза, а также кашля и болей в горле. Тест на коронавирус оказался положительным, а в слезной жидкости обнаружили РНК SARS-CoV-2. Данная процедура повторялась каждый день: через 3 недели лечения тест уже был отрицательным, но следы вируса все еще оставались на слизистых. Тем не менее, даже после отрицательного результата, в медицинском учреждении был вновь найден вирус, отметили ученые. В заключении эксперты в очередной раз призывают людей соблюдать гигиену, а также не касаться слизистых глаз, носа и рта.