Меркель дала прогноз по коронавирусу в Германии

23.04.2020, 11:48, Новости дня

Германия находится только на начальных этапах пандемии коронавируса, стране еще долго предстоит жить с COVID-19, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы находимся не в конце пандемии, а в начале. Мы еще долго будем жить с этим вирусом», – цитирует РИА «Новости» Меркель.

По ее словам, коронавирус будет оставаться центральным вопросом европейской политики. Меркель отметила, что Германии удалось замедлить распространение вируса, выиграть время и использовать его для укрепления системы здравоохранения.

В Германии видели, что происходило в других странах, где госпитали не справлялись с притоком больных, подчеркнула канцлер. Меркель выразила благодарность министру здравоохранения Йенсу Шпану и министрам здравоохранения земель Германии за контроль над ситуацией в Германии.

Также Меркель заявила, что коронавирус стал серьезнейшим вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики, передает ТАСС.

«Мы все – правительство и парламент, вся наша страна, столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны, времен основания Федеративной Республики Германия», – считает она.

По словам Меркель, жители страны будут вынуждены «еще долго жить» с коронавирусом.

Она добавила, за все время ее пребывания на посту главы правительства, еще ни одно решение не давалось ей так тяжело, как решение об ограничении социальных контактов для граждан.

Вместе с тем канцлер подчеркнула, что ФРГ достигла промежуточного успеха в борьбе с коронавирусом, но ситуация все еще остается хрупкой.

«Индикаторы показывают, что мы развиваемся в верном направлении, например, снижение среднего количества случаев заболевания, вызванного одним больным, ежедневно число выздоровевших превышает число новых заболевших. Это промежуточный успех, но поскольку эти цифры вызывают надежду, должна сказать, что этот промежуточный итог хрупок», – сказала Меркель.

Также она отметила, что Германия готова увеличить взносы в общий бюджет ЕС, поскольку пандемия «затрагивает всех, но не всех в одинаковой мере».

«Ведь мы хотим, чтобы все члены ЕС смогли снова подняться с экономической точки зрения», – отметила она.

При этом Меркель уточнила, что точно оценить экономические потери Германии и сроки ее восстановления в настоящий момент нельзя.

«Насколько большими будут потери к концу года, как долго они будут сохраняться и когда начнется восстановление, мы не можем сказать. Это зависит от нашего успеха в противостоянии вирусу», – сказала она.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что несмотря на первоначальные успехи, немцы должны продолжать придерживаться мер социального дистанцирования.

«Было бы обидно, если бы нас за немножко надежды в конце концов наказали, поэтому давайте оставаться в предстоящем новом этапе пандемии умными и аккуратными. Это длительная дистанция, нельзя расходовать все силы и не терять дыхание», – заключила Меркель.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Германии составило 148 046 человек, из них 2352 за последние сутки. За весь период скончались 5094 человека.

Ранее в Германии одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса.