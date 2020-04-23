В Москве могут разрешить одиночные занятия спортом по утрам

23.04.2020, 11:48, Новости дня

Власти Москвы рассмотрят возможность разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы во время действия режима повышенной готовности, сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

«Рассмотрим», – передает ТАСС ответ Немерюка на вопрос о том, могут ли власти города рассмотреть возможность разрешить москвичам занятия спортом и одиночные пробежки ранним утром, когда людей на улицах города заведомо мало.

Уличные тренировки разрешены в Италии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции, Сингапуре, Новой Зеландии, Австралии, Чехии, Польше, Англии и других странах.

В этих странах, однако, также действуют различные ограничения, которые определяют местные власти: например, жители должны тренироваться исключительно рядом с домом, в количестве не более двух человек, не снимая маску или исключительно при соблюдении социальной дистанции.

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