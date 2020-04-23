 

В день 150-летия Ленина переименовали село в Иркутской области

23.04.2020, 11:48, Новости дня

Деревню Ленино в Иркутской области официально переименовали в Ново-Ленино в день 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

«В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Законодательного Собрания Иркутской области переименовать расположенное в Осинском районе Иркутской области село Ленино в село Ново-Ленино», – говорится в распоряжении.

По состоянию на 1 января 2015 года в селе «Ново-Ленино» проживали 1283 человек, среди них 37 многодетных семей.

Ранее телеканал RT выпустил ролики про режим самоизоляции к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.



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