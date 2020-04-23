 

Пентагон призвал Мексику открыть фабрики, чтобы спасти американскую оборонку

23.04.2020, 11:47, Новости дня

Закрытие мексиканских фабрик из-за эпидемии COVID-19 наносит ущерб военно-промышленному комплексу Америки, так как приводит к срыву поставок необходимых комплектующих. Вашингтон надеется, что Мехико поможет решить эту проблему, пишет Defense News.


Reuters

Закрытие фабрик в Мексике из-за пандемии коронавируса наносит ущерб оборонным предприятиям США. Поэтому Пентагон настоятельно призывает южного соседа возобновить работу крайне важных поставщиков, пишет Defense News.  

Мексиканские власти не включили аэрокосмический и оборонительный сектор в список ключевых. Тем самым они нарушили цепочку поставок для американских предприятий, особенно для самолётостроительных компаний, отмечает издание.  

В связи с эпидемией COVID-19 встал более широкий вопрос о зависимости Америки от глобальных цепочек поставок. Особенное внимание привлекает тот факт, что стране приходится полагаться на поставки ключевых медикаментов из Китая.  

На недавней пресс-конференции заместитель министра обороны США по закупкам Эллен Лорд заявила, что обсудила существующую проблему с американским послом в Мексике. По её словам, она планировала написать письмо министру иностранных дел страны, чтобы попросить его возобновить работу поставщиков. «Эти компании особенно необходимы для производства наших самолётов», — пояснила чиновница.

 

Между тем в самих США из-за нового коронавируса и мер социального дистанцирования закрылась только небольшая часть поставщиков Пентагона. Но больше всего от эпидемии пострадала авиационная, кораблестроительная и космическая отрасли, подчеркнула Лорд.

В отчёте Комиссии по международной торговле США 2013 года отмечалось, что более десятка компаний, включая General Electric, Honeywell, Lockheed Martin и Eurocopter, открыли дочерние компании в Мексике. Всё это способствовало аэрокосмическому экспортному буму в латиноамериканской стране, поясняет издание.

По данным Мексиканской федерации аэрокосмической промышленности (FEMIA), её объём экспорта за последние 15 лет вырос с $1,3 миллиардов до $9,6 млрд. Среди прочего страна производит бортовую электронику, шасси и фюзеляжи. Она входит в десятку основных зарубежных поставщиков американского оборонного и космического комплекса.    

Но коронавирус сдерживает рост аэрокосмической отрасли Мексики и негативно отражается на её экономике в целом. В этом месяце Министерство труда сообщило, что с середины марта страна потеряла более 346 тыс. рабочих мест из-за экономических последствий эпидемии, обращает внимание Defense News.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Смартфон Samsung Galaxy M40 получил обновление до Android 10

20.02 / Россия назвала заявление Грузии о «кибератаках» срежиссированным вбросом

06.02 / Появилось видео жесткой посадки самолета в Стамбуле

30.03 / Переболевшая коронавирусом Куриленко ответила на вопросы о болезни

18.03 / Песков переадресовал правительству вопрос о достаточной для достойной жизни сумме

21.02 / Тендер на строительство моста в Запорожье выиграла компания из Турции

15.04 / Пропуска проверяют на всех станциях московского метро. Социальное дистанцирование не соблюдается

06.02 / Евротур. Билялов будет защищать ворота России против финнов

01.04 / Саудовской Аравии оказалось некому продавать нефть

13.04 / Independent – подмосковная пробка из машин скорой помощи напугала интернет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска