 

Американская рэперша назвала русскую кухню «варварской»

23.04.2020, 11:42, Новости дня

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню, заявив, что традиционные для РФ блюда – это «варварская еда».

Бэнкс написала в Twitter в ответ на комментарий пользовательницы из России, не оценившей ее пост с видеозаписью домашней готовки, что «русская кухня – это худшая варварская, крестьянская еда, которую я когда-либо видела».

Также она посоветовала подписчице есть «оленьи щеки и свеклу».

Позже она призналась, что некоторые блюда русской кухни ей все же нравятся – например, медовик, блины и икра.

Ранее Бэнкс шокировала пользователей соцсетей идеей сделать футболку со словом «чурка», которое она узнала после концерта в Москве.



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