МВД решило не депортировать иностранных граждан

23.04.2020, 11:42, Новости дня

МВД РФ в условиях коронавируса не будет выдворять иностранных граждан, а также аннулировать их документы, сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова.

«В этот период времени в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения, а также не будут аннулироваться те документы, которые есть на руках у иностранных граждан. Речь идет о визах, разрешениях на работу, патентах, разрешениях на временное пребывание и видах на жительство», – передает ТАСС слова Казаковой.

Она подчеркнула, что работодатель имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов.

«То есть если иностранный житель прибыл на территорию РФ – неважно, с какой целью – он имеет право с 15 марта по 15 июня работать без разрешительных документов. Есть только небольшие различия между иностранными гражданами, которые прибыли в визовом и безвизовом порядках», – сказала она.

По ее словам, если иностранец прибыл в Россию в визовом порядке, то у работодателя должно быть разрешение для привлечения иностранной рабочей силы, которую он получил ранее, если в безвизовом – это касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана, то они без получения патента имеют право работать, но для работодателя остается обязанность уведомлять об этом миграционные подразделения МВД.

«Это очень важно для оценки ситуации на рынке труда, чтобы мы понимали, кто работает из иностранных граждан, а кто потерял работу. Мы мониторим миграционную обстановку, работаем в тесном контакте с работодателями», – заключила Казакова.

В понедельник Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице.