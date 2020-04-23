 

Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом. У 78 из 224 жителей подтвердили заболевание

23.04.2020, 11:40, Новости дня

Киевский областной лабораторный центр Минздрава Украины завершил проверку на коронавирус жителей общежития в Вишневом (Киевская область). Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

Тест провели у 224 жителей общежития. У 78 человек подтвердили наличие коронавируса, среди них 16 – дети до 17 лет, а также двое работников общежития.

В КОГА отметили, что три человека сейчас находятся в больнице, остальные – дома на самоизоляции. Также были проверены четверо сотрудников полиции и одна медсестра, COVID-19 у них не выявили.

21 апреля в общежитии в Вишневом, где проживает более 300 человек, обнаружили очаг массового заражения коронавирусом. В тот же день правоохранители взяли здание под охрану и изолировали.

По состоянию на 23 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 7170 человек, из них 504 уже вылечились, а 187 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,63 млн человек, более 183,4 тыс. из них скончались, а 713,7 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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