Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Украины

23.04.2020, 11:40, Новости дня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне B и ухудшило прогноз по нему с “позитивного” до “стабильного”, сообщается на сайте агентства 22 апреля.

В агентстве отметили, что плановой датой пересмотра суверенного рейтинга Украины было 4 сентября, но происходящее в стране требует отклонения от календаря.

Эксперты Fitch объяснили, что пересмотр прогноза по рейтингу Украины обусловлен значительным влиянием пандемии коронавируса на экономику страны. По их прогнозам, из-за пандемии она сократится в 2020 году на 6,5% после роста на 3,2% в 2019 году, но в 2021 году начнет восстанавливаться и вырастет до 3,5%.

“Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014–2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста”, – отметили в Fitch.

Аналитики агентства считают, что шок будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма, относительно более диверсифицированным товарным экспортом и снизившимися ценами на нефть.

Fitch прогнозирует увеличение дефицита госбюджета Украины до 7,1% ВВП в 2020 году по сравнению с 2% в 2019 году и первоначальной целью в 2,1%, что связано со снижением сбора налогов, увеличением расходов на социальные нужды и здравоохранение, а также созданием фонда для борьбы с коронавирусом (1,6% ВВП).

Нынешний рейтинг на уровне B с положительным прогнозом агентство Fitch установило в сентябре 2019 года, по итогам выборов в Верховную Раду и назначения “прозападного правительства Алексея Гончарука”.

6 марта Fitch подтвердило этот рейтинг Украины. Тогда аналитики агентства заявили, что Украина добилась значительного прогресса “в получении законодательного одобрения для ряда реформ”. Если они будут реализованы, то это может “устранить структурные недостатки, которые влияют на перспективы роста и качество институтов в Украине”.

В Министерстве финансов Украины объясняли, что рейтинг международных агентств влияет на доверие к Украине, а также снижение стоимости заимствований.